Problème avec Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid qui va tout changer ?

À peine arrivé au Real Madrid, Xabi Alonso impose déjà des principes de jeu à son vestiaire. Le coach de 43 ans a notamment insisté sur un point primordial auprès de ses joueurs : que tous les joueurs fassent les efforts défensifs. Le technicien espagnol aurait même mis la pression à ses attaquants, y compris Kylian Mbappé.
Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a impressionné son monde. Auteur de 44 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant de 26 ans a très certainement été le meilleur joueur madrilène lors de l’exercice 2024-2025. Mais Carlo Ancelotti a lutté avec un problème assez récurrent avec le capitaine de l’équipe de France, qu’il n’a jamais réussi à régler.
Le Real Madrid a un problème avec Mbappé
En effet, l’ex-entraîneur du Real Madrid a cherché à trouver un équilibre dans son équipe sans jamais y parvenir. La raison : Kylian Mbappé ne faisait que très rarement les replis défensifs que le technicien italien lui demandait. Désormais, c’est à Xabi Alonso de régler ce souci. Et pour cela, le coach de 43 ans s’est montré très clair.
Xabi Alonso lui a mis la pression pour le régler ?
Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso a insisté sur un point primordial auprès de son vestiaire : que tout le monde fasse les efforts défensifs. L’entraîneur du Real Madrid aurait même mis la pression à ses attaquants, Kylian Mbappé, pour que cette consigne soit respectée. Xabi Alonso estimerait que cela pourrait être la clé susceptible de régler les problèmes auxquels les Merengue ont fait face la saison passée. À suivre...