Problème avec Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid qui va tout changer ?

Pierrick Levallet

À peine arrivé au Real Madrid, Xabi Alonso impose déjà des principes de jeu à son vestiaire. Le coach de 43 ans a notamment insisté sur un point primordial auprès de ses joueurs : que tous les joueurs fassent les efforts défensifs. Le technicien espagnol aurait même mis la pression à ses attaquants, y compris Kylian Mbappé.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a impressionné son monde. Auteur de 44 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant de 26 ans a très certainement été le meilleur joueur madrilène lors de l’exercice 2024-2025. Mais Carlo Ancelotti a lutté avec un problème assez récurrent avec le capitaine de l’équipe de France, qu’il n’a jamais réussi à régler.

Le Real Madrid a un problème avec Mbappé En effet, l’ex-entraîneur du Real Madrid a cherché à trouver un équilibre dans son équipe sans jamais y parvenir. La raison : Kylian Mbappé ne faisait que très rarement les replis défensifs que le technicien italien lui demandait. Désormais, c’est à Xabi Alonso de régler ce souci. Et pour cela, le coach de 43 ans s’est montré très clair.