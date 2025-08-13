Mbappé - Real Madrid : Le coup de pression que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

L’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves en signant au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans était attendu depuis de longues années par Florentino Pérez chez les Merengue. Certains pensaient alors que le capitaine de l’équipe de France allait être dorloté. Mais c’est finalement tout le contraire qui s’est passé.

Kylian Mbappé a pu réaliser l’un de ses plus grands rêves l’été dernier. L’attaquant de 26 ans a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre au Real Madrid. Le transfert a été vécu comme un événement dans la capitale espagnole. Attendu par Florentino Pérez depuis de très longues années, le capitaine de l’équipe de France a été présenté au public madrilène dans un Santiago Bernabéu plein à craquer.

Le Real Madrid a mis Kylian Mbappé sous haute pression De ce fait, certains pensaient que le Real Madrid allait être plus souple avec Kylian Mbappé qu’avec les autres pour ses premiers mois. Mais à la surprise générale, le champion du monde 2018 a été soumis à une très grosse pression de la part des dirigeants comme le rapporte MARCA. Ces derniers attendaient de Kylian Mbappé qu’il porte l’équipe vers tous les succès possibles.