Kylian Mbappé : Grosse bagarre avec Lamine Yamal !

Pierrick Levallet

Sacré Pichichi et Soulier d’Or pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé veut faire mieux. L’attaquant de 26 ans souhaite notamment aider le club madrilène à rafler tous les trophées possibles afin de se donner de meilleures chances pour le Ballon d’Or. L’international français a toutefois conscience de la concurrence rude imposée par Lamine Yamal.

La première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid a été une réussite sur le plan personnel. Auteur de 44 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant de 26 ans a été sacré Pichichi et Soulier d’Or. Mais le capitaine de l’équipe de France n’a dû se contenter que de deux trophées mineurs sur le plan collectif (la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe Intercontinentale).

Mbappé veut faire mieux avec le Real Madrid Kylian Mbappé entend donc faire mieux dès la saison à venir avec le Real Madrid. Le champion du monde 2018 compterait faire tout son possible pour améliorer ses statistiques afin d’aider la Casa Blanca à remporter tous les trophées possibles. De cette manière, Kylian Mbappé se donnerait de meilleures chances de remporter le Ballon d’Or, son rêve ultime.