Mbappé - Real Madrid : Le coup de pression surprise !

Il n’a fallu qu’une seule saison à Kylian Mbappé pour convaincre le Real Madrid. L’attaquant de 26 ans était très certainement le meilleur joueur madrilène lors de l’exercice passé. Et l’international français entend faire encore mieux sur le plan personnel, afin de rafler tous les titres collectifs. Une manière de mettre la pression à ses coéquipiers.

Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps à s’imposer au Real Madrid. Il ne lui a fallu qu’une seule saison pour se montrer comme le meilleur joueur du club. Florentino Pérez a donc décidé d’en faire la tête du projet, et a commencé à construire l’équipe autour. Mais à l’approche de la nouvelle saison, le capitaine de l’équipe de France se serait lancé un défi audacieux.

Mbappé veut faire mieux que la saison passée ! Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé entendrait faire mieux que ses 44 buts. L’attaquant de 26 ans souhaite améliorer ses statistiques personnelles dans un but précis : aider le Real Madrid à rafler tous les trophées en 2025-2026. Une manière de mettre la pression sur le reste du vestiaire, qui va devoir se hausser à son niveau dans le même objectif.