Kylian Mbappé : Le mariage qui va tout changer ?

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé a réussi sa première saison au Real Madrid sur le plan personnel, certains aspects collectifs peuvent être perfectionnés. Xabi Alonso se serait d’ailleurs lancé pour défi de faire fonctionner l’association entre le Français et Vinicius Jr, qui pourrait changer de nombreuses choses si l’alchimie entre les deux stars est parfaite.

Il n’a pas fallu longtemps Kylian Mbappé pour impressionner son monde au Real Madrid. Auteur de 44 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant de 26 ans a été sacré Pichichi et Soulier d’Or dès son premier exercice dans la capitale espagnole. Il n’en fallait pas plus pour que Florentino Pérez le place au centre de son projet chez les Merengue.

Tout n'a pas été parfait avec Mbappé au Real Madrid Mais tout n’a pas été parfait avec Kylian Mbappé. L’entente sur le terrain avec Vinicius Jr aurait pu être nettement meilleure. Le Brésilien a plus souvent semblé dans l’ombre de son coéquipier. Le Real Madrid souhaiterait qu’il se hisse au même niveau que le capitaine de l’équipe de France pour que le duo fasse des étincelles la saison prochaine.