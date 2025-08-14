Kylian Mbappé, le grand changement !

Pierrick Levallet

Au Real Madrid, l’heure est au changement. Xabi Alonso inculque jour après jour ses principes de jeu à son équipe. Le coach espagnol a d’ailleurs déjà initié quelques modifications dans son vestiaires. Et Kylian Mbappé serait concerné par ce que l’entraîneur de 43 ans a changé sur le plan tactique.

La saison 2025-2026 s’annonce différente pour le Real Madrid. L’exercice 2024-2025 a été grandement décevant pour les Merengue, qui n’ont remporté aucun trophée majeur malgré l’arrivée de Kylian Mbappé. Les dirigeants madrilènes ont ainsi remplacé Carlo Ancelotti par Xabi Alonso. Et le coach espagnol aurait déjà changé quelques choses dans son effectif.

Xabi Alonso change tout au Real Madrid Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso est en train de donner un tout nouveau visage au Real Madrid. L’équipe semble d’ores et déjà différente. Le match amical contre le WSG Tirol a donné d’excellents signaux à l’entraîneur de 43 ans. Le technicien de la Casa Blanca a opté pour un 4-3-3 plus classique, avec Kylian Mbappé en pointe. Xabi Alonso est en train d’initier plusieurs changements dans son équipe, et l’attaquant français serait concerné par ces modifications.