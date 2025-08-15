Mbappé : Grosse bagarre au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Au Real Madrid, de grands changements se préparent. Xabi Alonso souhaite donner un visage différent à son équipe. Le coach espagnol aurait donc déjà apporté quelques modifications sur le plan tactique. Mais l’entraîneur de 43 ans va également devoir gérer une bagarre entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr dans le vestiaire.

L’heure est au changement au Real Madrid. Arrivé chez les Merengue à l’issue de la saison passée pour remplacer Carlo Ancelotti, Xabi Alonso souhaite donner un visage totalement différent à l’équipe madrilène. Le coach de 43 ans a déjà inculqué ses premiers principes de jeu, et le match amical contre le WSG Tirol (victoire 0-4) a donné des signaux positifs.

Mbappé et Vinicius Jr vont se battre... pour le côté gauche ? Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso est repassé à un 4-3-3 plus classique. L’entraîneur du Real Madrid a décidé d’aligner Kylian Mbappé en pointe, et de laisser l’aile gauche à Vinicius Jr. Si l’équipe semble déjà différente, le technicien espagnol devra néanmoins gérer la concurrence entre le Français et le Brésilien, le champion du monde 2018 appréciant également évoluer sur le côté.