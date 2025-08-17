Transferts : Un crack au PSG, la bonne nouvelle sur le mercato !

Depuis un long moment désormais, le PSG suit de près l’évolution de Maghnes Akliouche, qui de son côté, souhaite rejoindre le club parisien. Si le talent de l’AS Monaco semble parti pour rester en Principauté, ce dernier était également annoncé dans le viseur de Manchester City. En réalité, il n’en serait rien.
Le mercato estival du PSG n’est pas terminé. Après avoir renforcé son effectif avec deux ajouts défensifs (Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi), Luis Enrique pourrait avoir envie d’un renfort au niveau du secteur offensif. Ce n’est pas un secret, cela fait un long moment que le PSG observe de près Maghnes Akliouche.
Akliouche toujours proche du PSG ?
Buteur ce samedi face au Havre, le talent de l’AS Monaco s’est montré plutôt évasif sur son avenir : « Avec la volonté de faire toute la saison à Monaco ? Oui bien sûr, je suis là à Monaco. Premier match, voilà (sourire) », a ainsi confié le crack de 23 ans, dont le prix a été fixé à 70M€ par le club monégasque cet été. Un prix qui freine les clubs intéressés parmi lesquels figurent évidemment le PSG, mais aussi l’Inter Milan et Manchester City.
Manchester City n’est pas présent dans le dossier
Le club anglais suit Maghnes Akliouche de longue date. Mais du côté du PSG, on peut se réjouir, car l’intérêt des Citizens à l’égard du Français ne serait pas fondé. Ce dimanche, Fabrizio Romano indique ainsi que ce dernier n’est pas dans les plans de Manchester City, qui se concentre sur une possible arrivée de Rodrygo.