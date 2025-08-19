«Viré sans raison», Pierre Ménès dégoupille !

Avant de rejoindre RTL ou encore Canal +, Pierre Ménès a officié le tant d’une saison en tant que directeur du développement du Stade de Reims. Ce lundi, l’ancien consultant est revenu sur son départ du club rémois, accusant au passage le président Jean-Pierre Caillot de l’avoir viré sans raison précise.
Entre 1983 et 2005, Pierre Ménès aura fréquenté l’Equipe et France Football. En 2005, le célèbre consultant quittait le quotidien sportif afin de vivre une aventure inédite. Appelé par Jean-Pierre Caillot en personne, Ménès rejoint les rangs du Stade de Reims en tant que directeur du développement.
Le court passage de Pierre Ménès à Reims
Une aventure qui n’aura cependant pas duré très longtemps. En effet, à l’issue de la saison 2005-2006, Pierre Ménès est remercié par le président du club rémois. Ce dernier n’a pas du tout apprécié son licenciement, et gardera une rancœur contre le Stade de Reims pendant plusieurs années. Ce lundi, sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, Pierre Ménès est revenu sur ce passage douloureux.
« Jean-Pierre Caillot aura sûrement une explication bidon »
« Mon départ n’a pas été un bon souvenir, puisque je me suis fait viré sans raison. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi je me suis fait viré. Jean-Pierre Caillot aura sûrement une explication bidon comme pour tout le reste. Je n’étais pas le bienvenu, je suis arrivé là-bas par un concours de circonstances. Caillot a dû se sentir redevable envers moi et m’a refilé un boulot bidon », a ainsi lâché Pierre Ménès.