«Viré sans raison», Pierre Ménès dégoupille !

Avant de rejoindre RTL ou encore Canal +, Pierre Ménès a officié le tant d’une saison en tant que directeur du développement du Stade de Reims. Ce lundi, l’ancien consultant est revenu sur son départ du club rémois, accusant au passage le président Jean-Pierre Caillot de l’avoir viré sans raison précise.

Entre 1983 et 2005, Pierre Ménès aura fréquenté l’Equipe et France Football. En 2005, le célèbre consultant quittait le quotidien sportif afin de vivre une aventure inédite. Appelé par Jean-Pierre Caillot en personne, Ménès rejoint les rangs du Stade de Reims en tant que directeur du développement.

Le court passage de Pierre Ménès à Reims Une aventure qui n’aura cependant pas duré très longtemps. En effet, à l’issue de la saison 2005-2006, Pierre Ménès est remercié par le président du club rémois. Ce dernier n’a pas du tout apprécié son licenciement, et gardera une rancœur contre le Stade de Reims pendant plusieurs années. Ce lundi, sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, Pierre Ménès est revenu sur ce passage douloureux.