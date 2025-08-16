Ballon d'or au PSG : Le craquage de Pierre Ménès !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Figure importante du paysage médiatique du football français depuis le début des années 2000, Pierre Ménès suit toujours l'actualité du ballon rond et publie des capsules régulières sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot. L'ex-journaliste de L'Equipe avait partagé un avis tranché sur le Ballon d'or et Achraf Hakimi la semaine dernière. Ces dernières heures, Ménès a poussé un coup de gueule.

Un jour après l'annonce des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'or 2025, Pierre Ménès prenait la décision de consacrer une vidéo « réaction » sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot le vendredi 8 août dernier. Après s'être indigné de l'absence de Willian Pacho et Bradley Barcola notamment alors que Vinicius Jr et Jude Bellingham y figurent, l'ex-consultant de Canal+ a tranché dans le débat Ousmane Dembélé - Lamine Yamal pour la récompense individuelle suprême.

Dembélé ou Yamal ? Ménès a tranché « Un trophée comme ça doit aussi récompenser les joueurs qui ont gagné et finalement (Lamine) Yamal a fait le doublé : Liga, Coupe du roi (ndlr ainsi que la Supercoupe d'Espagne). C'est bien, mais moins bien que les joueurs du PSG qui ont tout gagné. A commencer par la Ligue des champions avec le triomphe que l'on sait contre l'Inter. Je pense que la performance de Dembélé sur cette Ligue des champions et cette finale avec ses 2 passes décisives et ce sacrifice au nom du collectif. Ca mérite pour moi le Ballon d'or ». Avantage pour l'attaquant du PSG plutôt que pour la jeune star de 18 ans du FC Barcelone aux yeux de Pierre Ménès.

«Même avant Yamal, je mettrais Achraf Hakimi» D'ailleurs, Lamine Yamal ainsi qu'Ousmane Dembélé doivent tous deux être distancés par Achraf Hakimi du point de vue de Pierre Ménès qui a fait un parallèle entre le latéral droit du PSG et Rodri, lauréat du Ballon d'or 2024. « Même avant Yamal, je mettrais Achraf Hakimi qui a fait une saison incroyable. Et puisqu'on sort l'année dernière d'un Ballon d'or qui avait récompensé un non-attaquant, Rodri aux dépens de Vinicius Jr. Je pense que ce serait un signal extrêmement intéressant qu'enverrait le football de récompenser un latéral droit. Même si évidemment, au niveau du rendement sur le terrain, Achraf Hakimi fait bien d'autres choses que d'être arrière droit ».