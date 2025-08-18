PSG : Ce joueur prépare un énorme coup pour 2026 !

En rejoignant le PSG cet été, Lucas Chevalier va passer un cap dans sa jeune carrière. Le portier devient numéro un d’un très grand club européen et cela pourrait bien lui ouvrir d’autres portes. En effet, Jérôme Alonzo estime que le gardien de but parisien pourrait bien devenir titulaire également en équipe de France pour la Coupe du monde 2026.
Pour le moment, le PSG n’a recruté que trois nouveaux joueurs cet été. Le club de la capitale a fait venir Renato Marin en provenance de l’AS Rome, Lucas Chevalier du LOSC et Illya Zabarnyi de Bournemouth. Le portier français de 23 ans vient pour remplacer Gianluigi Donnarumma alors que son confrère italien sera normalement numéro trois dans la hiérarchie. Le défenseur central ukrainien vient lui pour apporter un peu de concurrence à Marquinhos à droite.
Chevalier est le nouveau numéro un du PSG
Malgré une saison très réussie, notamment en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma ne sera donc plus le titulaire dans les buts parisiens la saison prochaine. L’Italien devrait d’ailleurs quitter le PSG prochainement, comme il l’a affirmé dans un long message publié sur Instagram il y a quelques jours. Ce dernier a été poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier, qui possède notamment un meilleur jeu au pied.
Chevalier pourrait doubler Maignan chez les Bleus
Lucas Chevalier a donc pris la place de Gianluigi Donnarumma au PSG et il pourrait faire de même avec Mike Maignan en équipe de France. En effet, Jérôme Alonzo estime que le nouveau Parisien a toutes les qualités pour doubler le joueur de l’AC Milan chez les Bleus, juste avant la prochaine Coupe du monde. « C’est l’avenir des Bleus. Il existe un scénario dans lequel il passe devant Mike Maignan d’ici au Mondial 2026. Le pire ennemi de Mike, c’est son physique. Au point de vue gardien, il est encore un peu au-dessus. Mais s’il ne fait pas une bonne saison, s’il fait des erreurs, s’il a des blessures… Si les dynamiques sont les mêmes, Didier aura un bon mal de tête », a déclaré l’ancien joueur du club de la capitale au Figaro.