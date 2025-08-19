Pierre Ménès - Hervé Mathoux : Le clash continue !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Autrefois inséparables, Pierre Ménès et Hervé Mathoux ont aujourd’hui pris leurs distances. Les deux hommes ne s’adressent plus la parole, notamment depuis les accusations portées par Marie Portolano contre l’ancien chroniqueur. Alors que les audiences du Canal Football Club sont en chute libre, Ménès a laissé transparaître sa colère sur sa chaîne YouTube.

Rien ne va plus entre Pierre Ménès et Hervé Mathoux. Autrefois complices à l’antenne du Canal Football Club, les deux journalistes ne s’adressent plus la parole depuis bientôt quatre ans. Ménès, poussé vers la sortie de Canal+ en 2021 à la suite d'accusations d'agressions sexuelles, n’a jamais digéré l’attitude de son ancien collègue. « Il m’a laissé tomber comme une merde. Depuis deux ans, pas un message, rien. » avait-il confié en 2021. Alors que le CFC traverse une période délicate en termes d’audience, Ménès, désormais actif sur YouTube, n’a pas manqué l’occasion d’égratigner le programme… et son ancien présentateur.

La lente chute du CFC Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube ce lundi, Pierre Ménès a livré une analyse tranchante sur la chute d’audience du Canal Football Club. Selon lui, l’émission n’a plus aucun levier d’attractivité. « Lorsqu’il y a eu Mediapro, j’étais encore à Canal et on avait déjà cette émission du CFC qui était amputée d’images et du droit à parler de la Ligue 1. À l’époque, les audiences n’étaient pas aussi catastrophiques qu’elles le sont aujourd’hui pour le CFC. J’ai du mal à penser qu’une émission qui est centrée sur la Ligue des champions qui a déjà quatre jours, plus le championnat anglais qui n’est quand même pas aussi fédérateur que ça, puisse fédérer énormément de gens en access prime time le dimanche soir. Donc effectivement, l’audience du CFC est destinée à être de plus en plus confidentielle » a déclaré le chroniqueur.