Pierre Ménès - Hervé Mathoux : Le clash continue !

Autrefois inséparables, Pierre Ménès et Hervé Mathoux ont aujourd’hui pris leurs distances. Les deux hommes ne s’adressent plus la parole, notamment depuis les accusations portées par Marie Portolano contre l’ancien chroniqueur. Alors que les audiences du Canal Football Club sont en chute libre, Ménès a laissé transparaître sa colère sur sa chaîne YouTube.
Rien ne va plus entre Pierre Ménès et Hervé Mathoux. Autrefois complices à l’antenne du Canal Football Club, les deux journalistes ne s’adressent plus la parole depuis bientôt quatre ans. Ménès, poussé vers la sortie de Canal+ en 2021 à la suite d'accusations d'agressions sexuelles, n’a jamais digéré l’attitude de son ancien collègue. « Il m’a laissé tomber comme une merde. Depuis deux ans, pas un message, rien. » avait-il confié en 2021. Alors que le CFC traverse une période délicate en termes d’audience, Ménès, désormais actif sur YouTube, n’a pas manqué l’occasion d’égratigner le programme… et son ancien présentateur.
La lente chute du CFC
Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube ce lundi, Pierre Ménès a livré une analyse tranchante sur la chute d’audience du Canal Football Club. Selon lui, l’émission n’a plus aucun levier d’attractivité. « Lorsqu’il y a eu Mediapro, j’étais encore à Canal et on avait déjà cette émission du CFC qui était amputée d’images et du droit à parler de la Ligue 1. À l’époque, les audiences n’étaient pas aussi catastrophiques qu’elles le sont aujourd’hui pour le CFC. J’ai du mal à penser qu’une émission qui est centrée sur la Ligue des champions qui a déjà quatre jours, plus le championnat anglais qui n’est quand même pas aussi fédérateur que ça, puisse fédérer énormément de gens en access prime time le dimanche soir. Donc effectivement, l’audience du CFC est destinée à être de plus en plus confidentielle » a déclaré le chroniqueur.
« Tout cela n’est plus vraiment mon problème. »
L’ancien chroniqueur n’a pas mâché ses mots pour décrire ce qu’il considère comme une lente agonie du CFC. « L’audience est destinée à devenir de plus en plus confidentielle. Tant pis pour eux. » Il conclut, visiblement détaché : « Canal avait tenté de récupérer les images de la Ligue 1, ça aurait pu sauver l’émission. Mais très franchement, tout cela n’est plus vraiment mon problème. » Un constat implacable… et une fracture désormais irréconciliable avec Hervé Mathoux.