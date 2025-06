RMC : En plein direct, il quitte l'After Foot et Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'image d'autres journalistes ces derniers jours, Johann Crochet a décidé de quitter RMC et l'After Foot. Spécialiste du football italien, il a officialisé la nouvelle en pleine émission dimanche soir, faisant ainsi ses adieux à ses désormais ex-collègues à commencer par Daniel Riolo et Gilbert Brisbois.

L'hécatombe n'en finit plus du côté de RMC et de l'After Foot. Après Jean Rességuié, Thibaut Giangrande, Nicolas Vilas ou encore Jérôme Thomas, qui ont profité d’une clause de cession suite au rachat du groupe par CMA CGM, c'est au tour de Johann Crochet de quitter le célèbre talk show. « Après 5 belles années à RMC Sport et dans l'After Foot, j'ai décidé de ne pas prolonger mon contrat en cette fin de saison footballistique », écrivait le spécialiste du football italien sur ses réseaux sociaux ces derniers jours. Présent au micro de l'After Foot dimanche soir, la Drôle de Dame italienne en a profité pour faire ses adieux à RMC en direct, remerciant au passage Daniel Riolo et Gilbert Brisbois notamment.

Johann Crochet fait ses adieux à l'After Foot « J’ai été ravi de faire partie de l’After de manière générale, et ensuite des Drôles de Dames avec notre émission tous ensemble le lundi. C’est ma dernière sur RMC, il y a plein de remerciements. Evidemment remercier Daniel (Riolo) et Gilbert (Brisbois), les patrons de l'After, les Anchormens de Drôles de Dames, Nico (Jamain), Nicolas Vilas, Thibault Giangrande, François Pinet, Simon Dutin et on a aussi eu Georges Quirino », confie-t-il dans un premier temps à l'antenne, avant de poursuivre.