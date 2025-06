RMC : Surprise, il quitte aussi l’After Foot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

RMC voit un autre de ses journalistes plier bagage. Après Jean Rességuié, Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas, qui ont profité d’une clause de cession suite au rachat du groupe pour partir, c’est au tour de Johann Crochet, spécialiste du football italien dans l’After Foot, d’annoncer son départ de la station. La fin d’une aventure de cinq ans.

Ces dernières semaines, RMC a vu plusieurs de ses figures annoncer leur départ. Profitant d’une « clause de cession » leur permettant de partir avec des indemnités suite au rachat du groupe RMC BFM par l’armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, Jean Rességuié, Thibaut Giangrande ou encore Nicolas Vilas ont décidé de s’en aller. Il est en de même pour Jérôme Thomas, producteur historique de l’émission After Foot. « C’est tellement bizarre de savoir qu’après 20 ans, il va se barrer, ça me laisse sans voix. C’est un choc », confiait cette semaine le journaliste Daniel Riolo à l’antenne.

Johann Crochet quitte RMC Et un nouveau départ a été officialisé ces dernières heures. Spécialiste du foot italien sur RMC, Johann Crochet a annoncé sur Linkedin qu’il allait lui aussi quitter le groupe. « Après 5 belles années à RMC Sport et dans l'After Foot, j'ai décidé de ne pas prolonger mon contrat en cette fin de saison footballistique, a écrit le journaliste. 5 belles années, de beaux souvenirs mais aussi le moment de faire autre chose. Ça aura été riche et dense, on aura bien rigolé et j'ai essayé de vous faire partager au mieux mon immense passion pour le football italien, l'Italie et sa culture. »