PSG : La rencontre inattendue à l’étranger !

Après leur défaite face à Botafogo en Coupe du monde des clubs, les joueurs du PSG profitent d’un moment de répit à Los Angeles. Une promenade détendue pour Nuno Mendes et Vitinha, croisés par un TikTokeur américain. Une scène insolite où le latéral portugais tente de rester discret, tout en avouant… ne pas avoir Instagram !

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le PSG disputait son deuxième match de Coupe du monde des clubs face à Botafogo . Une rencontre qui ne s’est pas passée comme prévu puisque le PSG s’est incliné 1-0 et se retrouve désormais deuxième de son groupe, derrière les Brésiliens. Les hommes de Luis Enrique devront absolument s’imposer face aux Seattle Sounders .

Mais en attendant, les joueurs du PSG se détendent. Sur le TikTok de l’influenceur américain Peter Fouad , on peut voir Vitinha et Nuno Mendes se promener tranquillement dans les rues de Los Angeles pour se reposer entre deux matchs.

«Je n’ai pas Instagram»

Lorsque le TikTokeur a demandé à Nuno Mendes et Vitinha : « Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? », le défenseur du PSG répond honnêtement… tout en essayant de rester incognito : « Je joue au football. Je n’ai pas Instagram. Si je suis populaire ? Non non. »