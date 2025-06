OM : Adrien Rabiot, la révolution annulée ?

Adrien Rabiot, désormais à l’OM, a remporté une bataille juridique face à son ancien club, le PSG. La Cour d’appel de Paris a requalifié son ancien contrat en CDI, forçant le club à lui verser 1,3 M€. Une décision lourde de sens, mais qui, malgré les craintes initiales, ne devrait pas bouleverser l’économie du football français.

En conflit avec le PSG , Adrien Rabiot a connu une grosse victoire face à son ancien club. Le milieu de terrain de l’OM était devant la Cour d’appel de Paris, qui lui a donné raison dans sa demande de requalification de contrat avec le Paris Saint-Germain en CDI. Grâce à cette victoire juridique, Adrien Rabiot va récupérer une belle somme d’argent de la part du club de la capitale, qui devra lui verser une partie des salaires qui lui avaient été retirés et annuler les sanctions financières (suppression de prime, mise à pied). Au total, c’est 1,3M€ que va récupérer le joueur de l’OM .

«Je ne crois pas à une nouvelle révolution»

Comme le rapporte L’Équipe, cette affaire entre Adrien Rabiot et le PSG aurait pu révolutionner beaucoup de choses dans le football français. Cependant, cette révolution ne devrait pas avoir lieu, comme l’explique un ancien dirigeant de Ligue 1 : « Je ne crois pas à une nouvelle révolution, ou alors on met toute une économie à genoux. Et c’est la fin du système comme il existe aujourd’hui, avec des dizaines de clubs qui mettent la clé sous la porte, puisque les indemnités de transfert sont la principale source de revenus. »