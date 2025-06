Zidane craque totalement, «une image choc»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane n’a remporté qu’un seul Ballon d’Or, en 1998, année de son sacre mondial avec les Bleus. Mais pour Gérard Ejnes, ancien cadre de France Football, il aurait mérité d’en soulever au moins deux autres. Si ces trophées lui ont échappé, c’est à cause de ses écarts sur le terrain. Retour sur deux rendez-vous manqués.

Zinédine Zidane aurait pu entrer dans le cercle très fermé des triples Ballons d’Or, aux côtés de Michel Platini, Johan Cruyff ou Marco Van Basten. Lauréat en 1998, après son doublé légendaire en finale de la Coupe du monde face au Brésil (3-0), le Français a laissé filer au moins deux autres occasions en or. Deux trophées qui, selon Gérard Ejnes, ancien journaliste et rédacteur en chef à France Football, se sont envolés à cause de gestes d’humeur qui ont marqué sa carrière.