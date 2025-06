Karim Benzema, le mariage surprise avec une star

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Karim Benzema s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa vie privée. En couple avec l’actrice Lyna Khoudri depuis plusieurs mois, l’attaquant d’Al-Ittihad devrait se marier dans les prochains jours en Corse. Une nouvelle qui intervient peu après l’officialisation de leur relation sur le tapis rouge du dernier Festival de Cannes.

La romance a été officialisée

Longtemps restés discrets sur leur idylle, les deux amoureux ont finalement décidé de ne plus se cacher. Invitée il y a quelques jours sur le plateau de l’émission Quotidien, Lyna Khoudri a confirmé leur relation sans détour. « Ce sont de belles images. Ce sont des moments qu'on a envie de vivre avec les gens qu'on aime et je voulais partager ça avec lui. Et puis, j'ai voulu le présenter, mais vous le connaissez déjà bien, non ? » a-t-elle lancé, sourire aux lèvres, devant Yann Barthès.