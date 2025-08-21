OM : Benatia recale le clan Rabiot, l’incroyable refus qui met le feu à Marseille !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot, poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, reste au centre de toutes les tensions à l’OM après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Alors qu'un manque d’implication a aussi été évoqué par Roberto de Zerbi pour justifier sa décision, sa mère Véronique dénonce des blocages et des décisions prises sans dialogue avec Benatia.

La situation d’Adrien Rabiot à l’OM s’est envenimée après une altercation avec Jonathan Rowe, survenue dans le vestiaire du club après la rencontre face au Stade Rennais vendredi soir. Cet incident a été considéré comme la goutte d’eau qui a précipité la décision de Roberto De Zerbi de ne plus compter sur le milieu français. L’entraîneur aurait également invoqué un manque d’implication depuis le stage aux Pays-Bas pour justifier sa décision. Face à ces accusations, la mère d'Adrien Rabiot a pris la parole.

« J’ai cru qu’un immeuble m’était tombé sur la tête » Sur RTL ce jeudi, Véronique Rabiot a exprimé sa stupéfaction face au déroulement des événements. « Quand j’ai su qu’Adrien était suspendu, j’ai parlé avec lui. Je lui ai dit. « Demain, j’appellerai Monsieur Benatia ». Mais Benatia a refusé de me parler. Le secrétaire général a ensuite appelé mon avocat pour lui dire que De Zerbi ne comptait plus sur lui à cause de la bagarre et du manque d’implication depuis le stage en Hollande. On ne comprend rien. Quand j’ai appris qu’Adrien était sorti de l’équipe, j’ai cru qu’un immeuble m’était tombé sur la tête » a confié celle qui gère la carrière de son fils.