OM - WhatsApp : L’incroyable révélation sur l’affaire Rabiot !

La foudre a frappé le groupe de l’OM à des centaines de kilomètres de la cité phocéenne. A Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire après la défaite la semaine dernière (0-1). Engendrant leurs transferts annoncés par le club, mais pas de mea culpa de leur part…

La bagarre que personne n’a vu venir. Alors que l’OM s’inclinait contre le Stade Rennais au Roazhon Park vendredi dernier, le tout à 11 contre 10 pendant 60 minutes (0-1), le vestiaire de Roberto De Zerbi implosait après le coup de sifflet final. Les critiques et les insultes ont fusé, notamment entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui en sont venus aux mains dans une altercation d’une « violence extrême » d’après les propos du président Pablo Longoria à l’AFP.

Écartés, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont sur le marché Mardi, l’OM publiait un communiqué par le biais duquel le club marseillais dévoilait avoir définitivement écarté Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le tout en les plaçant sur la liste des transferts pour la fin du mercato prévue le 1er septembre prochain. Le Parisien a fait une révélation surprenante au sujet de Rabiot et de Rowe au vu de la gravité de leurs actes.