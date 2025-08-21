Coup de tonnerre à l’OM : Rabiot réintégré, un arrangement sorti de nulle part ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, survenue dans le vestiaire de l’OM après la défaite face à Rennes vendredi soir, secoue le club. Discret depuis l’annonce de leurs départs, Medhi Benatia est sorti du silence ce mercredi pour revenir sur la bagarre et justifier la décision de placer les deux joueurs sur la liste des transferts.

Discret depuis l’annonce de la mise sur le marché d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, Medhi Benatia a choisi de s’exprimer ce mercredi sur l’incident qui a secoué le vestiaire de l'OM vendredi soir, après la rencontre face à Rennes. Selon le directeur sportif, la situation a dégénéré malgré les tentatives de certains cadres pour calmer les esprits. « À un moment donné, je pense que tous les êtres humains peuvent être amenés à se tromper, à avoir des agissements parfois où tu vas à la faute. Mais là, la faute est beaucoup trop grave », a-t-il souligné. Les échanges, initialement verbaux, ont rapidement tourné à l’affrontement physique. Ce type d’incident, estime Benatia, ne peut être toléré dans un club comme l’OM.

Rabiot sur le départ Il ne reste donc que quelques jours à Rabiot pour trouver un nouveau club. Mais l'OM affiche sa confiance dans ce dossier. « Je ne pense pas qu'on va avoir du mal à trouver en tout cas un top club qui sera très content d'accueillir Adrien » a déclaré Benatia pour RMC Sport. En cas d'échec, Rabiot pourrait-il être réintégré au groupe ?