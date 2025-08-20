OM : «Il va partir», Benatia annonce un départ dans la presse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’altercation survenue vendredi soir entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot continue de faire parler à l’Olympique de Marseille. Suite à cet incident, le club a décidé de placer les deux joueurs sur la liste des transferts. Medhi Benatia, directeur sportif, est sorti du silence pour revenir sur les circonstances et les conséquences de cette bagarre.

Vendredi soir, après la défaite de l’OM face à Rennes, le vestiaire a été le théâtre d’une vive altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Une dispute qui a rapidement pris une tournure physique, surprenant par son intensité. Intransigeant, l'OM a pris la décision de les placer sur la liste des transferts.

Benatia confirme les deux départs Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, Benatia a confirmé le départ de Rabiot, mais aussi de Rowe. « Jonathan Rowe va partir et peut-être que j'aurais aimé que ça se fasse de façon différente. Peut-être que j'aurais pu moi aussi optimiser peut-être le transfert ou pas, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça ne m'arrange pas à ce qui sort dans la presse. On a déjà Paixao, vous allez me dire que footballistiquement, on l'a remplacé, oui certes, mais on n'avait pas prévu que ça se finisse comme ça » a déclaré le directeur sportif de l’OM.