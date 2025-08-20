OM : «Il va partir», Benatia annonce un départ dans la presse

L’altercation survenue vendredi soir entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot continue de faire parler à l’Olympique de Marseille. Suite à cet incident, le club a décidé de placer les deux joueurs sur la liste des transferts. Medhi Benatia, directeur sportif, est sorti du silence pour revenir sur les circonstances et les conséquences de cette bagarre.
Vendredi soir, après la défaite de l’OM face à Rennes, le vestiaire a été le théâtre d’une vive altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Une dispute qui a rapidement pris une tournure physique, surprenant par son intensité. Intransigeant, l'OM a pris la décision de les placer sur la liste des transferts.
Benatia confirme les deux départs
Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, Benatia a confirmé le départ de Rabiot, mais aussi de Rowe. « Jonathan Rowe va partir et peut-être que j'aurais aimé que ça se fasse de façon différente. Peut-être que j'aurais pu moi aussi optimiser peut-être le transfert ou pas, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça ne m'arrange pas à ce qui sort dans la presse. On a déjà Paixao, vous allez me dire que footballistiquement, on l'a remplacé, oui certes, mais on n'avait pas prévu que ça se finisse comme ça » a déclaré le directeur sportif de l’OM.
Rowe vers la Serie A ?
D’après les informations de Fabrizio Romano, Jonathan Rowe serait en discussions avec Bologne pour son futur contrat, et l’OM attendrait une offre de 20M€ pour conclure le transfert. Les négociations sont en cours, et un accord pourrait être trouvé rapidement. L'option d’un prêt étant écartée par le club.