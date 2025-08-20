Affaire Rabiot : «C’est très grave», les nouvelles révélations de l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Discret depuis l'annonce des départs d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, Medhi Benatia est sorti du silence ce mercredi. Au cours d'un long entretien, le directeur sportif de l'OM est revenu sur la bagarre qui a éclaté dans le vestiaire vendredi soir, après la rencontre face à Rennes, puis sur la décision de placer les joueurs sur la liste des transferts.

Le passage d’Adrien Rabiot à l’OM ne devait pas ressembler à cela. Un an après son arrivée, le milieu de terrain est poussé vers la sortie. En cause, son attitude dans le vestiaire après le match face à Rennes. Frustré par la tournure de la rencontre, Rabiot s’est violemment accroché avec son coéquipier Jonathan Rowe. Ce qui aurait pu rester une simple altercation verbale a rapidement dégénéré en affrontement physique. Dans un club comme l’OM, où la pression sportive et médiatique est constante, ce genre d’incident prend une ampleur immédiate. Le fait que la direction ait choisi de placer les deux joueurs sur la liste des transferts montre à quel point la confiance est rompue.

Benatia sort du silence Directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia en a dit plus sur cette dispute. « C'est une dispute de vestiaire, des joueurs frustrés d'un match que je pense que si tu joues dix fois, tu le gagnes dix fois, neuf fois. Malheureusement, celui-là, on l'a perdu. Donc forcément avec un but à la fin, on connaît un petit peu toute la frustration que peut engendrer ce genre de matchs et ce genre de résultats. Mais quand le ton monte, quand tu arrives à ce genre d'énervement, normalement il y a toujours un petit peu de joueurs, voilà, de cadres qui se lèvent et qui séparent. Et malheureusement ce n'est pas arrivé et ça a été au contact physique, à l'agression physique.Et ça dans un vestiaire de football, en tout cas à l’Olympique de Marseille, on considère que ça ne peut pas arriver » a confié le responsable.