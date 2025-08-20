Affaire Rabiot : «C’est très grave», les nouvelles révélations de l'OM !

Discret depuis l'annonce des départs d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, Medhi Benatia est sorti du silence ce mercredi. Au cours d'un long entretien, le directeur sportif de l'OM est revenu sur la bagarre qui a éclaté dans le vestiaire vendredi soir, après la rencontre face à Rennes, puis sur la décision de placer les joueurs sur la liste des transferts.
Le passage d’Adrien Rabiot à l’OM ne devait pas ressembler à cela. Un an après son arrivée, le milieu de terrain est poussé vers la sortie. En cause, son attitude dans le vestiaire après le match face à Rennes. Frustré par la tournure de la rencontre, Rabiot s’est violemment accroché avec son coéquipier Jonathan Rowe. Ce qui aurait pu rester une simple altercation verbale a rapidement dégénéré en affrontement physique. Dans un club comme l’OM, où la pression sportive et médiatique est constante, ce genre d’incident prend une ampleur immédiate. Le fait que la direction ait choisi de placer les deux joueurs sur la liste des transferts montre à quel point la confiance est rompue.
Benatia sort du silence
Directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia en a dit plus sur cette dispute. « C'est une dispute de vestiaire, des joueurs frustrés d'un match que je pense que si tu joues dix fois, tu le gagnes dix fois, neuf fois. Malheureusement, celui-là, on l'a perdu. Donc forcément avec un but à la fin, on connaît un petit peu toute la frustration que peut engendrer ce genre de matchs et ce genre de résultats. Mais quand le ton monte, quand tu arrives à ce genre d'énervement, normalement il y a toujours un petit peu de joueurs, voilà, de cadres qui se lèvent et qui séparent. Et malheureusement ce n'est pas arrivé et ça a été au contact physique, à l'agression physique.Et ça dans un vestiaire de football, en tout cas à l’Olympique de Marseille, on considère que ça ne peut pas arriver » a confié le responsable.
Rabiot a snobé l'OM, c'est terminé
Mais ce qui a fait pencher la balance, c’est le silence de Rabiot et de Rowe dans les heures qui ont suivi l’altercation. « On espérait fortement que ces deux jours off qu'on a laissés à l'équipe, malgré la défaite, malgré tout ce qui s'est passé, permettent aussi aux joueurs concernés de réfléchir un petit peu par rapport à ce qui s'est passé. Et de peut-être tout simplement demander pardon, pardon au club, pardon au coach et pardon, surtout, pour l'image et pour tout ce qu'on a dû endurer sur ces 48 heures. Il n'y a pas eu d'excuses de ce côté-là aussi bien le samedi que le dimanche et on a convoqué donc les deux joueurs avec Pablo » a précisé Benatia.