Plan machiavélique avec Rabiot, la grande annonce de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot vit des heures agitées à l’Olympique de Marseille. Arrivé en septembre 2024, l’international français se retrouve déjà poussé vers la sortie après une altercation avec Jonathan Rowe. Alors que son avenir semble s’écrire loin de l’OM, Pablo Longoria a tenu à clarifier la position du club, démentant toute manœuvre opportuniste.

L’OM pensait avoir réalisé un joli coup en attirant Adrien Rabiot en septembre dernier. Mais moins d’un an plus tard, le milieu tricolore de 30 ans est déjà poussé vers la sortie. L’altercation avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes vendredi soir (0-1) a été perçue comme le point de rupture, fragilisant encore un vestiaire instable. Rapidement, l’OM a placé Rabiot sur la liste des transferts. Une décision interprétée comme une manière de tirer profit de sa situation contractuelle, puisqu’il n’a plus qu’un an d’engagement.

Rabiot viré pour des raisons contractuelles ? Alors que les spéculations sont nombreuses sur cette affaire Rabiot, Pablo Longoria a pris la parole pour désamorcer les soupçons pesant sur le club. Dans un entretien à l’AFP, il a rejeté toute accusation d’opportunisme, affirmant que l’OM n’avait pas cherché à profiter de l’altercation pour vendre le joueur.