Plan machiavélique avec Rabiot, la grande annonce de l’OM

Adrien Rabiot vit des heures agitées à l’Olympique de Marseille. Arrivé en septembre 2024, l’international français se retrouve déjà poussé vers la sortie après une altercation avec Jonathan Rowe. Alors que son avenir semble s’écrire loin de l’OM, Pablo Longoria a tenu à clarifier la position du club, démentant toute manœuvre opportuniste.
L’OM pensait avoir réalisé un joli coup en attirant Adrien Rabiot en septembre dernier. Mais moins d’un an plus tard, le milieu tricolore de 30 ans est déjà poussé vers la sortie. L’altercation avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes vendredi soir (0-1) a été perçue comme le point de rupture, fragilisant encore un vestiaire instable. Rapidement, l’OM a placé Rabiot sur la liste des transferts. Une décision interprétée comme une manière de tirer profit de sa situation contractuelle, puisqu’il n’a plus qu’un an d’engagement.
Rabiot viré pour des raisons contractuelles ?
Alors que les spéculations sont nombreuses sur cette affaire Rabiot, Pablo Longoria a pris la parole pour désamorcer les soupçons pesant sur le club. Dans un entretien à l’AFP, il a rejeté toute accusation d’opportunisme, affirmant que l’OM n’avait pas cherché à profiter de l’altercation pour vendre le joueur.
Longoria met les choses au clair
« Insinuer ça, c'est aller contre la vérité et c'est manquer de respect à l'intelligence des gens. Pendant tout le mois de juin, on a appelé Adrien tous les jours, parce qu'on voulait absolument qu'il continue avec nous, explique le président de l'OM. La saison dernière, avant la fin du championnat, on lui a proposé une prolongation, avec une augmentation de son salaire. Parce qu'il l'avait bien mérité sur le terrain et par son investissement hors du terrain. Je répète que pour moi, c'était l'exemple de ce qu'on voulait construire. Si on voulait changer, ça aurait été plus simple de le faire en juin » a assuré le président de l'OM ce mercredi.