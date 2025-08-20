Adrien Rabiot : L’incroyable retour à Paris imaginé après l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park suite à la défaite de l'OM vendredi soir, Adrien Rabiot figure sur la liste des transferts, suscitant des spéculations sur son avenir. Alors que sa mère a évoqué des opportunités en Italie, Espagne et Angleterre, certains voient un retour possible à Paris pour le joueur formé au PSG, mais au PFC.

Vendredi soir, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains après la défaite de l’OM en ouverture de la Ligue 1. Un incident qui a poussé le club à placer ses deux joueurs sur la liste des transferts : « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club ».

La mère de Rabiot évoque « des opportunités et des projets en provenance d'Italie, ainsi que d'Espagne et d'Angleterre » A deux semaines de la fin du mercato estival, Adrien Rabiot est donc à la recherche d’un nouveau club. Véronique Rabiot, sa mère, a indiqué à la Gazzetta dello Sport que « des opportunités et des projets en provenance d'Italie, ainsi que d'Espagne et d'Angleterre », mais certains observateurs préféreraient le voir en France, imaginant un retour à Paris, mais pas au PSG.