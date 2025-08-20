Adrien Rabiot : L’incroyable retour à Paris imaginé après l’OM !

Après la bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park suite à la défaite de l'OM vendredi soir, Adrien Rabiot figure sur la liste des transferts, suscitant des spéculations sur son avenir. Alors que sa mère a évoqué des opportunités en Italie, Espagne et Angleterre, certains voient un retour possible à Paris pour le joueur formé au PSG, mais au PFC.
Vendredi soir, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains après la défaite de l’OM en ouverture de la Ligue 1. Un incident qui a poussé le club à placer ses deux joueurs sur la liste des transferts : « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club ».
La mère de Rabiot évoque « des opportunités et des projets en provenance d'Italie, ainsi que d'Espagne et d'Angleterre »
A deux semaines de la fin du mercato estival, Adrien Rabiot est donc à la recherche d’un nouveau club. Véronique Rabiot, sa mère, a indiqué à la Gazzetta dello Sport que « des opportunités et des projets en provenance d'Italie, ainsi que d'Espagne et d'Angleterre », mais certains observateurs préféreraient le voir en France, imaginant un retour à Paris, mais pas au PSG.
Certains voudraient le voir au Paris FC
Sur X, Gilles Favard n’a pas caché son envie de voir l’international français de 30 ans rejoindre le PFC, justement à la recherche d’un renfort expérimenté dans l’entrejeu. « Rabiot qui va certainement partir de l’OM . Un retour à Paris … au PFC naturellement. Un joli contre pied », confie l’ancien chroniqueur de L’Équipe du Soir, imaginant des négociations « très simples » avec la famille Arnault, qui possède l’autre club de la capitale. Un point de vue partagé par Frédéric Piquionne. « Rabiot 15M. Je le verrais bien au Paris FC pas vous ? », a posté l’ancien attaquant, en référence au prix demandé par l’OM pour son joueur. « Laisse moi rêver », a ajouté celui qui a été formé au PFC, en réponse à un internaute croyant peu à ce scénario.