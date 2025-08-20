Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille a annoncé ce mardi avoir placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts suite à une altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, également sur le départ. Cette décision surprend Jérôme Alonzo, ancien gardien de l'OM, qui s'interroge dans les colonnes de La Provence sur l'éviction d'un tel joueur.

Cadre du groupe, Adrien Rabiot est à vendre. Une décision officialisée par l’OM ce mardi après son altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, lui aussi poussé vers la sortie. « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club », a indiqué l’OM dans son communiqué. Jérôme Alonzo s’étonne de la position des dirigeants.

« Je suis très très très surpris, tu veux dégager l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe » « C'est la vie d'un vestiaire après une défaite, ça arrive très souvent, des amateurs jusqu'à l'OM. Je suis très très très surpris, tu veux dégager l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Si ce n'est que ça (le clash entre les deux joueurs), je ne comprends pas. Une altercation, des mots, et même une baffe ou deux dans un vestiaire après une défaite à 11 contre 10 pendant une heure, t'as fait un match pourri à part un ou deux joueurs… Ok ! », confie l’ancien portier de l’OM et du PSG dans La Provence.