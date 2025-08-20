L'Olympique de Marseille a annoncé ce mardi avoir placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts suite à une altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, également sur le départ. Cette décision surprend Jérôme Alonzo, ancien gardien de l'OM, qui s'interroge dans les colonnes de La Provence sur l'éviction d'un tel joueur.
Cadre du groupe, Adrien Rabiot est à vendre. Une décision officialisée par l’OM ce mardi après son altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, lui aussi poussé vers la sortie. « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club », a indiqué l’OM dans son communiqué. Jérôme Alonzo s’étonne de la position des dirigeants.
« Je suis très très très surpris, tu veux dégager l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe »
« C'est la vie d'un vestiaire après une défaite, ça arrive très souvent, des amateurs jusqu'à l'OM. Je suis très très très surpris, tu veux dégager l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Si ce n'est que ça (le clash entre les deux joueurs), je ne comprends pas. Une altercation, des mots, et même une baffe ou deux dans un vestiaire après une défaite à 11 contre 10 pendant une heure, t'as fait un match pourri à part un ou deux joueurs… Ok ! », confie l’ancien portier de l’OM et du PSG dans La Provence.
«J'aime tout ce qu'il se passe à Marseille, mais là non… »
« De Zerbi alimente aussi tout ça au quotidien, dans ses discours. C'est la vie de l'OM avec un entraîneur volcanique et c'est la vie de tous les clubs du monde après une première journée ratée. Mais ce n'est pas grave, t'as perdu à Rennes, pas chez un promu. J'aime tout ce qu'il se passe à Marseille, mais là non, regrette Alonzo. J'ai toujours défendu De Zerbi car ce sont des coaches que j'aime, un peu fous, comme Vahid (Halilhodžić) par exemple, mais à la première journée tu ne peux pas, avec ce qui t'attend (dans les semaines à venir). »