«Des clubs sont venus», grosse annonce du clan Rabiot sur son départ de l’OM !

Écarté de l'OM suite à l’altercation survenue dans le vestiaire vendredi soir, Adrien Rabiot cherche une nouvelle équipe. Malgré le souhait initial du milieu de rester à Marseille, son avocat confirme que plusieurs clubs se sont manifestés, ouvrant la voie à un transfert potentiel. Des opportunités en Italie, Espagne et Angleterre sont évoquées, tandis que l'OM espère en tirer 15 millions d'euros.

Mis à l’écart après leur altercation dans le vestiaire, quelques minutes après la défaite sur la pelouse de Rennes, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été mis à l’écart de l’équipe première et sont désormais priés de se trouver un point de chute. Un véritable coup de tonnerre pour le milieu de terrain français, désireux de rester à l’OM après une première saison réussie dans la cité phocéenne.

« Certains se sont manifestés ces derniers jours et un peu plus aujourd'hui » « S’il voulait rester ? Oui, il n'y avait pas de débat, pas de discussion », a affirmé mardi soir sur RMC Maître Romuald Palao, avocat de la famille Rabiot. « Il va falloir se tourner vers d'autres horizons, c'est la loi du foot, a-t-il ajouté dans l’After Foot. Forcément qu'on va regarder ce qu'il se passe. Il y a des clubs qui sont venus dans le courant de l'été, certains se sont manifestés ces derniers jours et un peu plus aujourd'hui. Il va y avoir des propositions. »