PSG - Donnarumma : Un accord est annoncé, transfert imminent !

Écarté du groupe en raison de l’arrivée de Lucas Chevalier et d’une non-prolongation de son contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma se rapproche de Manchester City. Le club mancunien souhaite recruter le gardien italien qui a déjà échangé avec Pep Guardiola. Un accord de principe a d’ailleurs été trouvé entre le portier de 26 ans et les « Citizens ».

La fin approche entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. N’ayant pas prolongé son contrat, le gardien italien a également vu Lucas Chevalier lui passer devant en tant que gardien titulaire à Paris. Afin d’éviter un départ libre sans indemnité de transfert l’été prochain, les dirigeants parisiens souhaitent absolument s’en séparer dès cet été.

Donnarumma vers Manchester City Rapidement, Donnarumma a été annoncé dans le viseur de certains clubs de Premier League, comme Manchester City. Ayant pourtant recruté le prometteur James Trafford dans les buts cet été, les « Citizens » ne souhaitent pas laisser échapper cette opportunité en recrutant l’un des meilleurs gardiens du monde. Il y a plusieurs jours déjà, L’Equipe annonçait que de son côté, le joueur du PSG s’était d’ores et déjà entretenu avec Pep Guardiola.