PSG - Donnarumma : Un accord est annoncé, transfert imminent !

Écarté du groupe en raison de l’arrivée de Lucas Chevalier et d’une non-prolongation de son contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma se rapproche de Manchester City. Le club mancunien souhaite recruter le gardien italien qui a déjà échangé avec Pep Guardiola. Un accord de principe a d’ailleurs été trouvé entre le portier de 26 ans et les « Citizens ».
La fin approche entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. N’ayant pas prolongé son contrat, le gardien italien a également vu Lucas Chevalier lui passer devant en tant que gardien titulaire à Paris. Afin d’éviter un départ libre sans indemnité de transfert l’été prochain, les dirigeants parisiens souhaitent absolument s’en séparer dès cet été.
Donnarumma vers Manchester City
Rapidement, Donnarumma a été annoncé dans le viseur de certains clubs de Premier League, comme Manchester City. Ayant pourtant recruté le prometteur James Trafford dans les buts cet été, les « Citizens » ne souhaitent pas laisser échapper cette opportunité en recrutant l’un des meilleurs gardiens du monde. Il y a plusieurs jours déjà, L’Equipe annonçait que de son côté, le joueur du PSG s’était d’ores et déjà entretenu avec Pep Guardiola.
Accord de principe entre les deux camps
Ce mercredi matin, le journaliste italien Nicolo Schira révèle sur X qu’un accord de principe existe entre Gianluigi Donnarumma et Manchester City. Le club anglais va désormais tenter de convaincre le PSG avec une offre intéressante...