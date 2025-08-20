PSG : Enorme coup de théâtre pour le transfert de Donnarumma !

Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, où son remplaçant a déjà été retrouvé avec Lucas Chevalier. Il doit désormais trouver un nouveau club avant la fin du mercato, mais le temps presse et les options pourraient bien faire défaut au gardien de but italien.

C’est le gros feuilleton de l’été parisien. Héros de la Ligue des Champions et considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu au PSG. Face aux difficultés rencontrées pour le prolonger, il a été décidé de l’écarter de l’équipe à moins d’un an de la fin de son contrat, afin de ne pas revivre un nouvel épisode à la Kylian Mbappé.

Divorce consommé avec le PSG Lors des deux premiers matchs officiels de la saison, le capitaine de la Squadra Azzurra n’était même pas sur le banc et un retour en arrière semble donc être impossible. La présence de Lucas Chevalier met fin aux débats, puisque Luis Enrique l’a clairement choisi pour être son nouveau numéro 1. Le problème, c’est qu’il faudra trouver une solution avant la fin du mercato et pour le moment, ça ne s’annonce pas du tout simple.