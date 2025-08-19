Transfert au PSG : «Il est amoureux», le coup de foudre à plus de 100M€ ?

Du côté du Paris Saint-Germain, le dossier Rodrygo Goes ne fait plus beaucoup parler ces derniers, lui qui serait une option en cas de départs dans le secteur offensif en cette fin de mercato. De l’autre côté de la Manche, à Manchester, City serait prêt à se mettre en quatre pour répondre aux désirs d’un certain Pep Guardiola.
Voilà un feuilleton qui est susceptible de mettre le feu à la dernière ligne droite du mercato estival. D’ici le 1er septembre, date de clôture de la fenêtre des transferts, Rodrygo Goes pourrait quitter le Real Madrid. Pour Liverpool ou le PSG ? Les deux clubs seraient intéressés par le profil du double vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid selon divers médias tels que L’Équipe et RMC Sport. Néanmoins, il se trouve que Manchester City soit une véritable menace.
Rodrygo, la dernière folie de Manchester City
Présent sur les antennes de DAZN Espagne lundi soir pour son rendez-vous hebdomadaire de l’été, le journaliste Fabrizio Romano a évoqué le cas Rodrygo qui animerait les discussions dans les bureaux des dirigeants de Manchester City. Si jamais Savinho venait à plier bagage, une opération recrutement XXL pour Rodrygo Goes serait alors enclenchée.
Guardiola est tombé pour Rodrygo ?
Et ce, quand bien même le comité directeur du Real Madrid attendrait au moins 100M€ pour envisager de laisser partir Rodrygo. Fabrizio Romano révèle pour DAZN que Pep Guardiola, coach contractuellement lié à Manchester City jusqu’en juin 2027, serait « amoureux » de l’ailier brésilien de 24 ans. Suffisant pour mettre des bâtons dans les roues du PSG et de n’importe quel autre club y compris le PSG malgré sa puissance économique…