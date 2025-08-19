Transfert au PSG : «Il est amoureux», le coup de foudre à plus de 100M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Paris Saint-Germain, le dossier Rodrygo Goes ne fait plus beaucoup parler ces derniers, lui qui serait une option en cas de départs dans le secteur offensif en cette fin de mercato. De l’autre côté de la Manche, à Manchester, City serait prêt à se mettre en quatre pour répondre aux désirs d’un certain Pep Guardiola.

Voilà un feuilleton qui est susceptible de mettre le feu à la dernière ligne droite du mercato estival. D’ici le 1er septembre, date de clôture de la fenêtre des transferts, Rodrygo Goes pourrait quitter le Real Madrid. Pour Liverpool ou le PSG ? Les deux clubs seraient intéressés par le profil du double vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid selon divers médias tels que L’Équipe et RMC Sport. Néanmoins, il se trouve que Manchester City soit une véritable menace.

Rodrygo, la dernière folie de Manchester City Présent sur les antennes de DAZN Espagne lundi soir pour son rendez-vous hebdomadaire de l’été, le journaliste Fabrizio Romano a évoqué le cas Rodrygo qui animerait les discussions dans les bureaux des dirigeants de Manchester City. Si jamais Savinho venait à plier bagage, une opération recrutement XXL pour Rodrygo Goes serait alors enclenchée.