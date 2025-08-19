Vinicius Jr - PSG : La décision radicale qui est tombée à l'eau au dernier moment !

Le 9 juillet dernier, en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG humiliait le Real Madrid (4-0). Pour l'occasion, Xabi Alonso avait pourtant sorti l'artillerie lourde avec une attaque composée de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia et Vinicius Jr. Mais voilà qu'initialement, pour cette rencontre, il était prévu que le Brésilien ne soit pas titulaire.
Battu en finale de la Coupe du monde des clubs par Chelsea, le PSG avait auparavant éliminé le Real Madrid. Une rencontre qui était très attendue puisqu'elle marquait les premières retrouvailles entre Kylian Mbappé et son ancien club. Ça a toutefois viré à la démonstration des Parisiens avec une large victoire des joueurs de Luis Enrique (4-0). Comme son coéquipier français, Vinicius Jr n'aura donc rien pu faire pour empêcher la défaite des siens, lui qui a échappé de justesse à une décision radicale de Xabi Alonso.
Vinicius Jr l'a échappé belle
Titulaire au coup d'envoi de cette rencontre face au PSG, Vinicius Jr aurait toutefois dû connaitre un autre sort. En effet, selon les informations de ESPN, Xabi Alonso avait initialement prévu que le Brésilien soit remplaçant. L'idée était alors d'associer Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, mais les plans ont changé au dernier moment.
Xabi Alonso a dû revoir ses plans
En effet, l'entraîneur du Real Madrid a dû faire finalement avec l'absence de Trent Alexander-Arnold. Par conséquent, c'est Federico Valverde qui est passé dans le couloir, ce qui a alors profité à Vinicius Jr pour rester titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Une association qui n'aura toutefois pas fonctionné face au PSG.