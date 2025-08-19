Vinicius Jr - PSG : La décision radicale qui est tombée à l'eau au dernier moment !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 9 juillet dernier, en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG humiliait le Real Madrid (4-0). Pour l'occasion, Xabi Alonso avait pourtant sorti l'artillerie lourde avec une attaque composée de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia et Vinicius Jr. Mais voilà qu'initialement, pour cette rencontre, il était prévu que le Brésilien ne soit pas titulaire.

Battu en finale de la Coupe du monde des clubs par Chelsea, le PSG avait auparavant éliminé le Real Madrid. Une rencontre qui était très attendue puisqu'elle marquait les premières retrouvailles entre Kylian Mbappé et son ancien club. Ça a toutefois viré à la démonstration des Parisiens avec une large victoire des joueurs de Luis Enrique (4-0). Comme son coéquipier français, Vinicius Jr n'aura donc rien pu faire pour empêcher la défaite des siens, lui qui a échappé de justesse à une décision radicale de Xabi Alonso.

Vinicius Jr l'a échappé belle Titulaire au coup d'envoi de cette rencontre face au PSG, Vinicius Jr aurait toutefois dû connaitre un autre sort. En effet, selon les informations de ESPN, Xabi Alonso avait initialement prévu que le Brésilien soit remplaçant. L'idée était alors d'associer Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, mais les plans ont changé au dernier moment.