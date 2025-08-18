Mbappé - Vinicius : Annonce inédite, le rêve absolu du Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso sait parfaitement que l'un de ses premiers défis sera de faire cohabiter Kylian Mbappé et Vinicius Junior, ce que Carlo Ancelotti n'avait pas réussi à faire. Présent en conférence de presse, le technicien espagnol a d'ailleurs annoncé la couleur, assurant que son objectif était collectif en faisant travailler au mieux ses deux stars.

Arrivé sur le banc du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti, Xabi Alonso a du pain sur la planche. L'une de ses premières missions sera de faire cohabiter Kylian Mbappé et Vinicius Junior après une saison durant laquelle le duo n'a pas vraiment répondu aux attentes, déséquilibrant même l'équilibre de l'équipe. Mais Xabi Alonso est ambitieux et rêve de voir ses deux stars travailler pour l'équipe, ce qui serait inédit.

Xabi Alonso annonce la couleur pour Mbappé et Vinicius « Il faut que toutes les lignes en soient conscientes. Pour les attaquants, il est important de ne pas se laisser distancer lors des replis défensifs, mais aussi que la ligne défensive pousse lorsque nous attaquons. Nous voulons fonctionner comme une équipe », assure-t-il en conférence de presse en marge de la première journée de Liga contre Osasuna, avant de poursuivre.