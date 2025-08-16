Kylian Mbappé, le malaise est confirmé !

Pierrick Levallet

L’arrivée de Kylian Mbappé n’a pas apporté que du positif au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a notamment fait une victime de taille chez les Merengue : Rodrygo. L’international auriverde a perdu sa place au sein de la Casa Blanca lorsque le Français a débarqué. Le joueur de 24 ans a même sombré en plein malaise après la signature du champion du monde 2018.

Sur le plan personnel, Kylian Mbappé a plutôt bien réussi sa première saison au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a inscrit 44 buts et a ainsi été sacré Pichichi en Liga et Soulier d’Or en Europe. L’international français a très certainement été le meilleur joueur madrilène lors de l’exercice passé. Mais son arrivée n’a pas apporté que du positif chez les Merengue, au contraire.

Rodrygo en plein malaise à cause de Mbappé ? En effet, Rodrygo a sombré en plein malaise lorsque Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid. Comme le confirme MARCA, le début des galères du Brésilien coïnciderait avec la signature du champion du monde 2018. Le statut de l’attaquant de 24 ans s’est considérablement dégradé en un an. Rodrygo aurait notamment perdu sa place sous les ordres de Xabi Alonso, alors qu’il était un joueur important ces dernières années.