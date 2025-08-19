Lionel Messi - Real Madrid : La polémique qui enflamme l’Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, lors de sa présentation officielle, Franco Mastantuono a été invité à donner le nom du joueur qu'il estime être le meilleur de l'Histoire. En bon Argentin, l'ancien joueur de River Plate a répondu Lionel Messi. Et évidemment, venant d'un joueur du Real Madrid, ce choix a été vivement commenté. Mais Xabi Alonso met fin à la polémique.

Pour sa première conférence de presse au Real Madrid, Franco Mastantuono s'est fait remarquer. En effet, le milieu offensif recruté en provenance de River Plate a été invité à désigné le nom du meilleur joueur de l'histoire. Et sa répons à fait parler : « Je suis argentin et pour moi, le meilleur joueur du monde est Lionel Messi. Je n'ai rien d'autres à ajouter à ce sujet. »

Xabi Alonso défend Mastantuono ! Les médias espagnols se sont emparés de l'histoire. Il faut dire qu'un joueur du Real Madrid qui présente une légende du FC Barcelone comme le meilleur joueur de tous les temps, ce n'est pas banal. Mais Xabi Alonso a mis fin à la polémique, assurant qu'il comprenait qu'un joueur argentin fasse l'éloge de Lionel Messi. « Je comprends qu'il ait pour joueur préféré Messi. Étant argentin, cela ne me surprend pas », assure le coach du Real Madrid, en conférence de presse.