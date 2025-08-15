PSG : Luis Enrique passe un coup de fil, il signe au Real Madrid !

En période de mercato, de multiples rumeurs fusent dans la presse au sujet d’intérêts pas toujours avérés du PSG sur des joueurs. Pour ce qui est du cas Franco Mastantuono, le champion d’Europe s’est bel et bien penché sur sa situation par l’intermédiaire de Luis Enrique avant que l’Argentin ne jure allégeance au Real Madrid.
Franco Mastantuono (18 ans) fait partie de cette catégorie de joueurs qui font flamber le mercato. La pépite argentine formée à River Plate où elle s’est bâtie un nom sur le marché des transferts européen n’a pas laissé indifférents un bon nombre de clubs avant de trancher en faveur du Real Madrid en marge du mercato estival.
Mastantuano contacté par le PSG avant le Real Madrid
Ce jeudi, le polyvalent milieu offensif capable d’occuper la position d’ailier, était présent dans la salle de conférence de presse du Real Madrid dans le cadre de sa présentation comme recrue merengue. De quoi lui permettre de confirmer une approche du PSG et plus particulièrement de l’entraîneur de l’équipe parisienne : Luis Enrique.
«J'ai parlé avec Luis Enrique»
« Plusieurs clubs se sont intéressés à moi, je leur témoigne tout mon respect. J'ai parlé avec Luis Enrique et il a été très clair avec moi. Je le félicite pour le titre remporté hier soir ». a tenu à assurer Franco Mastantuono par le biais d’un discours relayé sur Marca. Le PSG a manqué le coche, mais a eu le mérite de faire de l’effet à la jeune star argentine.