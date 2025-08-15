PSG : Luis Enrique passe un coup de fil, il signe au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En période de mercato, de multiples rumeurs fusent dans la presse au sujet d’intérêts pas toujours avérés du PSG sur des joueurs. Pour ce qui est du cas Franco Mastantuono, le champion d’Europe s’est bel et bien penché sur sa situation par l’intermédiaire de Luis Enrique avant que l’Argentin ne jure allégeance au Real Madrid.

Franco Mastantuono (18 ans) fait partie de cette catégorie de joueurs qui font flamber le mercato. La pépite argentine formée à River Plate où elle s’est bâtie un nom sur le marché des transferts européen n’a pas laissé indifférents un bon nombre de clubs avant de trancher en faveur du Real Madrid en marge du mercato estival.

Mastantuano contacté par le PSG avant le Real Madrid Ce jeudi, le polyvalent milieu offensif capable d’occuper la position d’ailier, était présent dans la salle de conférence de presse du Real Madrid dans le cadre de sa présentation comme recrue merengue. De quoi lui permettre de confirmer une approche du PSG et plus particulièrement de l’entraîneur de l’équipe parisienne : Luis Enrique.