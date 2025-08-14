Chevalier au PSG : L’incroyable punchline de Luis Enrique lâchée en direct

L'ère Lucas Chevalier a démarré. Au lendemain des adieux de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a pris la décision de lancer l'international tricolore de 23 ans dans les cages pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham ce mercredi soir. Questionné sur ces débuts, le coach du PSG a titillé le journaliste Olivier Tallaron.
La saison du PSG a débuté ce mercredi soir avec la finale de Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour cette rencontre, Luis Enrique a pris la décision de donner sa chance à Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain et de lancer dans les cages sa recrue estivale Lucas Chevalier, qui remplace au pied levé Gianluigi Donnarumma, qui s'apprête à voler vers d'autres cieux.
Chevalier sous pression ?
Avant le coup d’envoi du match, Luis Enrique s’est présenté au micro de Canal + pour évoquer ses choix sportifs, et notamment les débuts de Chevalier, ovationné par les supporters du PSG présents à Udine. « Lucas Chevalier est jeune, il aura de la pression non ? » s’est demandé le journaliste Olivier Tallaron.
La réponse amusante de Luis Enrique
Taquin, le coach du PSG lui a répondu avec le sourire. « Nous sommes jeunes, toi et moi aussi nous sommes jeunes » a déclaré Luis Enrique, visiblement de bonne humeur malgré l'importance du match.