Chevalier au PSG : L’incroyable punchline de Luis Enrique lâchée en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ère Lucas Chevalier a démarré. Au lendemain des adieux de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a pris la décision de lancer l'international tricolore de 23 ans dans les cages pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham ce mercredi soir. Questionné sur ces débuts, le coach du PSG a titillé le journaliste Olivier Tallaron.

La saison du PSG a débuté ce mercredi soir avec la finale de Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour cette rencontre, Luis Enrique a pris la décision de donner sa chance à Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain et de lancer dans les cages sa recrue estivale Lucas Chevalier, qui remplace au pied levé Gianluigi Donnarumma, qui s'apprête à voler vers d'autres cieux.

Chevalier sous pression ? Avant le coup d’envoi du match, Luis Enrique s’est présenté au micro de Canal + pour évoquer ses choix sportifs, et notamment les débuts de Chevalier, ovationné par les supporters du PSG présents à Udine. « Lucas Chevalier est jeune, il aura de la pression non ? » s’est demandé le journaliste Olivier Tallaron.