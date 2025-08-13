PSG - Tottenham : C’est officiel, le gros coup de poker de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir (21h), le PSG est opposé à Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. Les Parisiens vont tenter d’obtenir un premier trophée cette saison face à des Spurs sans doute plus frais physiquement. Avec une composition offensive marquée par la titularisation de Lucas Chevalier, Luis Enrique a pris des risques.

Un choc d’entrée de jeu pour le PSG. Après de très courtes vacances d’été, les hommes de Luis Enrique, qui n’ont pas pu disputer le moindre match amical, affrontent Tottenham ce mercredi soir à Udine en marge de la Supercoupe d’Europe.

Luis Enrique veut absolument ce premier trophée de la saison Un rendez-vous que l’entraîneur espagnol ne souhaite clairement pas manquer. En effet, Paris a ici l’occasion de parfaitement lancer sa saison, en remportant un premier trophée important. Pourtant, ce sont des Parisiens sans préparation qui vont affronter les Spurs ce mercredi soir. Cela n’empêche pas Luis Enrique de tenter un coup au niveau de sa composition d’équipe.