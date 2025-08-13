PSG - Tottenham : C’est officiel, le gros coup de poker de Luis Enrique !

Ce mercredi soir (21h), le PSG est opposé à Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. Les Parisiens vont tenter d’obtenir un premier trophée cette saison face à des Spurs sans doute plus frais physiquement. Avec une composition offensive marquée par la titularisation de Lucas Chevalier, Luis Enrique a pris des risques.
Un choc d’entrée de jeu pour le PSG. Après de très courtes vacances d’été, les hommes de Luis Enrique, qui n’ont pas pu disputer le moindre match amical, affrontent Tottenham ce mercredi soir à Udine en marge de la Supercoupe d’Europe.
Luis Enrique veut absolument ce premier trophée de la saison
Un rendez-vous que l’entraîneur espagnol ne souhaite clairement pas manquer. En effet, Paris a ici l’occasion de parfaitement lancer sa saison, en remportant un premier trophée important. Pourtant, ce sont des Parisiens sans préparation qui vont affronter les Spurs ce mercredi soir. Cela n’empêche pas Luis Enrique de tenter un coup au niveau de sa composition d’équipe.
Chevalier titulaire, Doué au milieu
L’entraîneur du PSG a tranché : il partira sur une composition offensive. Le trio d’attaque sera composé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, et Bradley Barcola. Fabian Ruiz va débuter sur le banc, remplacé par Désiré Doué qui évoluera donc dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery. Côté défensif, on retrouve le quatuor habituel avec Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi. Enfin, Lucas Chevalier va bel et bien connaître sa première titularisation avec le PSG.