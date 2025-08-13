PSG - Tottenham : Paris débarque et met le feu en Italie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir (21h), le PSG fait son retour à la compétition à l’occasion de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Une rencontre très attendue par les supporters parisiens. 6000 d’entre eux se sont d’ailleurs rendus à Udine afin d’assister à ce choc. Rapidement, les fans Rouge et Bleu ont mis une grosse ambiance dans le Frioul.

Le PSG est de retour. Après de courtes vacances, le club de la capitale reprend la compétition ce mercredi soir, avec à la clé, l’opportunité de remporter un premier trophée cette saison. Paris affronte Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe.

6000 supporters du PSG à Udine Ce premier choc de la saison entre les deux formations se déroulera au Stade Friuli d’Udine, antre de l’Udinese. Après une saison exceptionnelle, le PSG peut toujours compter sur la ferveur de ses supporters, notamment lors des déplacements. Ainsi, ce sont pas moins de 6000 fans parisiens qui ont effectué le déplacement dans le nord-est de l’Italie.