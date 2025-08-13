PSG - Tottenham : Paris débarque et met le feu en Italie !

Ce mercredi soir (21h), le PSG fait son retour à la compétition à l’occasion de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Une rencontre très attendue par les supporters parisiens. 6000 d’entre eux se sont d’ailleurs rendus à Udine afin d’assister à ce choc. Rapidement, les fans Rouge et Bleu ont mis une grosse ambiance dans le Frioul.
Le PSG est de retour. Après de courtes vacances, le club de la capitale reprend la compétition ce mercredi soir, avec à la clé, l’opportunité de remporter un premier trophée cette saison. Paris affronte Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe.
6000 supporters du PSG à Udine
Ce premier choc de la saison entre les deux formations se déroulera au Stade Friuli d’Udine, antre de l’Udinese. Après une saison exceptionnelle, le PSG peut toujours compter sur la ferveur de ses supporters, notamment lors des déplacements. Ainsi, ce sont pas moins de 6000 fans parisiens qui ont effectué le déplacement dans le nord-est de l’Italie.
Les supporters parisiens ont mis l’ambiance
Et comme le rapporte FootMercato, les supporters du PSG n’ont pas tardé avant de prendre d’assaut la ville ! Les 6000 fans des Rouge et Bleu ont mis beaucoup d’ambiance à quelques heures du début de la rencontre, avec au programme, fanzone, chants, et cortège vers le Stade Friuli...