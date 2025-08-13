PSG - Totthenham : Ultime tentative pour une victoire légendaire ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG affronte Tottenham à Udine en marge de la Supercoupe d’Europe. Un véritable choc pour ce premier match de la saison des Parisiens, qui représente l’occasion de remporter un beau trophée. D’ailleurs, ce dernier pourrait avoir une saveur particulière, étant donné que la Supercoupe pourrait prochainement changer de format.

Le PSG est officiellement de retour. Après avoir retrouvé les terrains d’entraînement du Campus, le club de la capitale va disputer son premier match officiel de la saison 2025-2026 ce mercredi soir à Udine en Italie. La bande à Ousmane Dembélé affronte Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe.

Le PSG pas favori face à Tottenham ? Un match potentiellement déséquilibré sur le papier. En effet, contrairement aux Spurs, le PSG n’a pas eu de véritable préparation digne de ce nom, après avoir atteint la finale de la Coupe du monde des Clubs en juillet dernier. Cette Supercoupe va donc être l’occasion rêvée pour les Parisiens de se tester, mais aussi pour récupérer un premier trophée sur cette nouvelle saison.