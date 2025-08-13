Harcèlement au PSG, la justice va être saisie ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma et le PSG, c’est fini. Après trois saisons sous le maillot parisien, le portier italien a annoncé son départ du club sur les réseaux sociaux, adressant un message d’adieu aux supporters. Écarté du groupe par Luis Enrique et absent de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, il quitte Paris sur fond de tensions.

Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain, clap de fin. Après trois saisons et plusieurs titres remportés, le gardien italien a officiellement tourné la page parisienne. Sa mise à l’écart depuis plusieurs semaines par Luis Enrique, combinée à son absence lors de la Supercoupe d’Europe, a scellé son départ. Arrivé en grande pompe à l’été 2021 après un Euro étincelant et un titre de meilleur joueur du tournoi, Donnarumma avait été présenté comme le futur pilier des cages parisiennes. Mais la fin de l’histoire s’est accélérée de façon brutale.

Le clan Donnarumma en remet une couche Son agent ne semble pas avoir digéré la nouvelle. Au micro de Radio Sportiva, Enzo Raiola s'en est pris au PSG. « Cette situation conditionne beaucoup l'aspect sportif mais aussi celui de l'image. Aujourd'hui, il est parmi les 30 meilleurs joueurs du monde, il pourrait remporter le trophée Yachine et le club a dit que ce n'est plus son gardien, qu'il ne l'intéresse plus. Au niveau légal, je veux comprendre s'il est possible de trouver une solution différente de ce qu'ils ont esquissé. On parle d'un principe de mobbing, ce n'est pas lui qui veut partir mais tout l'inverse. Ils ont décidé que Donnarumma ne fait plus partie du PSG » a confié le représentant de Donnarumma.