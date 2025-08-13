PSG - Tottenham : Le message clair avant le grand rendez-vous !

Ce mercredi soir, le PSG affronte Tottenham en marge de la Supercoupe d’Europe à Udine. Un premier choc pour ce premier match de la saison des Parisiens, qui n’ont pas eu de préparation. Attaquant des Spurs, Richarlison entend bien poser de sérieux problèmes aux hommes de Luis Enrique sur cette rencontre.
Le PSG est de retour à la compétition. Après de très courtes vacances, les hommes de Luis Enrique ont retrouvé le chemin de l’entraînement au début du mois d’août. Sans avoir eu l’occasion de disputer le moindre match amical, Paris va disputer son premier match de la saison ce mercredi soir contre Tottenham.
Le PSG dans le doute face à Tottenham ?
Le PSG pourrait remporter un premier trophée avec la Supercoupe d’Europe. Si le manque de fraîcheur des Parisiens peut être inquiétante, Luis Enrique lui, reste très motivé. « Je pense que pour être compétitif, on doit garder nos valeurs, et contrôler le match. On a moins d'une semaine d'entraînement, mais on est pressé de jouer cette finale », a notamment confié l’entraîneur espagnol au micro de PSG TV ce mardi soir. Mais de l’autre côté, les Spurs sont également plein d’envie.
Tottenham prévient Paris
Richarlison notamment est revenu sur ce choc au micro de Globo Esporte : « Ce sera un match difficile. Le PSG est champion d’Europe en titre et sort d’une belle Coupe du Monde, mais nous avons la capacité de réaliser une belle performance pour remporter un nouveau trophée. C’est important de commencer par une victoire, par un trophée. Cela booste le moral de nos joueurs, la confiance de notre entraîneur et motive encore plus les supporters. Je suis sûr que ce sera un grand match et que nous ferons tout notre possible pour bien démarrer la saison », a ainsi confié l’attaquant brésilien qui souhaitera mettre en difficulté Lucas Chevalier, qui va disputer son premier match avec le PSG.