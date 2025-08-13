PSG - Tottenham : Le message clair avant le grand rendez-vous !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG affronte Tottenham en marge de la Supercoupe d’Europe à Udine. Un premier choc pour ce premier match de la saison des Parisiens, qui n’ont pas eu de préparation. Attaquant des Spurs, Richarlison entend bien poser de sérieux problèmes aux hommes de Luis Enrique sur cette rencontre.

Le PSG est de retour à la compétition. Après de très courtes vacances, les hommes de Luis Enrique ont retrouvé le chemin de l’entraînement au début du mois d’août. Sans avoir eu l’occasion de disputer le moindre match amical, Paris va disputer son premier match de la saison ce mercredi soir contre Tottenham.

Le PSG dans le doute face à Tottenham ? Le PSG pourrait remporter un premier trophée avec la Supercoupe d’Europe. Si le manque de fraîcheur des Parisiens peut être inquiétante, Luis Enrique lui, reste très motivé. « Je pense que pour être compétitif, on doit garder nos valeurs, et contrôler le match. On a moins d'une semaine d'entraînement, mais on est pressé de jouer cette finale », a notamment confié l’entraîneur espagnol au micro de PSG TV ce mardi soir. Mais de l’autre côté, les Spurs sont également plein d’envie.