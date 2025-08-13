Une star au PSG : Haaland va tout faire rater ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Paris Saint-Germain, l’heure est au départ de Gianluigi Donnarumma pressenti à Manchester City. D’autres sorties pourraient être enregistrées et notamment dans le secteur offensif. Ce qui serait susceptible d’ouvrir une brèche dans le feuilleton Rodrygo Goes pour le PSG, à moins qu’Erling Braut Haaland ait déjà tout fait capoter. Explications.

A l’instant T et sans départ enregistré dans le secteur offensif du PSG, Rodrygo Goes ne pourra pas signer. Cependant, des transactions sont attendues d’ici la fin du mercato estival programmé le 1er septembre prochain du côté du Paris Saint-Germain. Hormis la rumeur Bradley Barcola à Liverpool, des attaquants tels que Kang-In Lee pourraient plier bagage.

Le PSG intéressé par Rodrygo Le journaliste Fabrizio Romano a profité d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube la semaine dernière afin de faire le point sur le feuilleton Rodrygo. « Au PSG, si Barcola décide de partir, si Liverpool s'attaque à lui, Rodrygo pourrait être une option. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a aucune négociation entre le PSG et Rodrygo, entre le PSG et le Real, entre Liverpool et Barcola et entre Liverpool et le PSG ».