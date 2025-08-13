Lucas Chevalier : L'histoire d'amour à l'origine de son transfert au PSG !

Il y a quelques jours maintenant, le PSG officialisait le transfert de Lucas Chevalier. Moyennant 55M€, bonus compris, un accord a été trouvé avec le LOSC pour le gardien français. Malgré la pression de passer derrière Gianluigi Donnarumma, Chevalier n'a pas hésité à signer au PSG. Un choix notamment motivé par une histoire d'amour révélée par son père.
Lucas Chevalier est aujourd'hui un joueur du PSG. Transféré en provenance du LOSC, le Français vient ainsi prendre la place de Gianluigi Donnarumma, dont l'aventure avec le club de la capitale touche à sa fin. Alors que Chevalier avait tout ce qu'il fallait à Lille, il a choisi de sortir de sa zone de confort pour rejoindre le PSG. Et pour cause...
« Lucas est un peu cocardier, il aime la France »
Dans des propos accordés au Parisien, Freddy Chevalier, père de Lucas Chevalier, a fait une révélation sur son choix de signer au PSG. En effet, c'est ainsi qu'il a expliqué : « Lucas est un peu cocardier, il aime la France. Alors avoir le plus grand club du pays qui le voulait et qui avait montré un fort intérêt, cela l’a touché, autant que le discours de Luis Enrique dans lequel il se retrouve, notamment après avoir vu son documentaire. Le plus important c’est qu’il soit bien dans ses baskets et je le sens vraiment bien. La pression, il doit en faire abstraction et ne pas écouter ce qui se dit. Maintenant, on a juste hâte que son aventure démarre ».
« Quand la meilleure équipe de l'année vous appelle... »
De son côté, à propos de sa décision de rejoindre le PSG lors de ce mercato estival, Lucas Chevalier avait déjà fait savoir : « Quand la meilleure équipe de l’année, peut-être même la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle, vous appelle, c’est difficile de dire non. Il y a tout ici. C’est un club qui voulait la Champions League et qui l’a gagnée la saison dernière, parce qu’il l’a méritée. Le staff, les conditions d’entraînement, la direction... tout est au top du top. Je suis un joueur ambitieux, je sais que je peux accomplir de grandes choses. Et ici, à Paris, en restant en France après trois saisons bien menées à Lille, c’était le moment. Tout était réuni pour que je vienne. Dès que le Club est venu me voir, je savais que je voulais venir ici ».