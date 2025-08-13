Lucas Chevalier : L'histoire d'amour à l'origine de son transfert au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques jours maintenant, le PSG officialisait le transfert de Lucas Chevalier. Moyennant 55M€, bonus compris, un accord a été trouvé avec le LOSC pour le gardien français. Malgré la pression de passer derrière Gianluigi Donnarumma, Chevalier n'a pas hésité à signer au PSG. Un choix notamment motivé par une histoire d'amour révélée par son père.

Lucas Chevalier est aujourd'hui un joueur du PSG. Transféré en provenance du LOSC, le Français vient ainsi prendre la place de Gianluigi Donnarumma, dont l'aventure avec le club de la capitale touche à sa fin. Alors que Chevalier avait tout ce qu'il fallait à Lille, il a choisi de sortir de sa zone de confort pour rejoindre le PSG. Et pour cause...

« Lucas est un peu cocardier, il aime la France » Dans des propos accordés au Parisien, Freddy Chevalier, père de Lucas Chevalier, a fait une révélation sur son choix de signer au PSG. En effet, c'est ainsi qu'il a expliqué : « Lucas est un peu cocardier, il aime la France. Alors avoir le plus grand club du pays qui le voulait et qui avait montré un fort intérêt, cela l’a touché, autant que le discours de Luis Enrique dans lequel il se retrouve, notamment après avoir vu son documentaire. Le plus important c’est qu’il soit bien dans ses baskets et je le sens vraiment bien. La pression, il doit en faire abstraction et ne pas écouter ce qui se dit. Maintenant, on a juste hâte que son aventure démarre ».