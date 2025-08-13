«Il a dit oui» au PSG : Coup de tonnerre, le clan Donnarumma retourne sa veste !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La rupture est désormais actée entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Alors que l’Italien a annoncé la fin de l’aventure sur ses réseaux sociaux, son agent Enzo Raiola lui, est revenu plus en détail sur les coulisses de ce divorce. Ce dernier a notamment révélé qu’après plusieurs mois de négociations, l’Italien avait accepté les conditions parisiennes pour une prolongation.

Le divorce a été confirmé par le principal intéressé. Ce mardi soir, Gianluigi Donnarumma a publié un message sur ses réseaux sociaux, confirmant que Luis Enrique ne comptait plus sur lui au PSG. Mais alors que depuis plusieurs mois, certains médias affirment que l’Italien a refusé une offre de prolongation, l’agent du joueur, Enzo Raiola, a tenu à rétablir la vérité dans ce dossier.

« Le PSG n'a jamais eu de problèmes sous l'aspect financier » Auprès de Sport Mediaset, ce dernier a affirmé qu’après quelque temps, Donnarumma et son clan avait fini par accepter l’offre du PSG ! « Nous ne sommes jamais parvenus à faire des demandes (pour une prolongation), ils (les dirigeants du PSG) se sont reposés sur le nouveau format de contrats qu'ils étaient en train de stipuler avec d'autres joueurs qui ont prolongé. Ce modus operandi nous paraissait un peu bizarre, car tout le monde sait que le PSG n'a jamais eu de problèmes sous l'aspect financier, au vu des transferts réalises ces dernières saisons », a d’abord confié ce dernier.