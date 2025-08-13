PSG : La grosse condition fixée pour le transfert d’une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant fait ses adieux au PSG ce mardi, Gianluigi Donnarumma ne va pas poursuivre au sein du club parisien. Remplacé par Lucas Chevalier à Paris, le gardien italien pourrait se relancer du côté de Manchester City avec qui un accord existerait déjà. Cependant, les Citizens ne le recruteront qu’en cas de volonté de départ d’Ederson.

Le mercato estival du PSG devrait être marqué par le départ de Gianluigi Donnarumma. Ce mardi, à la fois Luis Enrique et Marquinhos ont confirmé que l’Italien ne faisait plus partie des plans du club de la capitale. Plus tard dans la soirée, le gardien de 26 ans lui même a fait ses adieux aux supporters.

Donnarumma vers Manchester City... Toujours dans la soirée, l’Equipe a révélé que Gianluigi Donnarumma pourrait se relancer du côté de Manchester City. Un accord verbal existerait déjà entre l’Italien qui a déjà échangé avec Pep Guardiola et le club anglais, qui doit néanmoins se séparer d’Ederson dans un premier lieu.