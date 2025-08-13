1 milliard d’euros : Le PSG prépare un transfert historique, la bombe qui relance tout ?

Pierrick Levallet

Le PSG est en train d’enflammer le mercato. Après Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le club de la capitale n’exclurait pas l’arrivée d’un nouvel attaquant. Le nom de Rodrygo est ainsi souvent revenu ces derniers jours. Mais une bombe lâchée récemment sur le marché des transferts relancerait totalement le dossier de la star du Real Madrid.

Le PSG est en train de mettre le feu au mercato. En l’espace de quelques jours, les Rouge-et-Bleu ont officialisé les arrivées de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Mais les champions d’Europe ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants parisiens songeraient à offrir un nouvel élément offensif à Luis Enrique en vue de la saison à venir, surtout en cas de départ en attaque d’ici la fin de l’été.

Le PSG surveille la situation de Rodrygo Dans cette optique, le PSG se tiendrait à l’affût pour Rodrygo. Le Real Madrid a été déçu par le Brésilien, qui a perdu sa place après l’arrivée de Kylian Mbappé. Un transfert ne serait donc pas à exclure pour la star de 24 ans, malgré sa clause libératoire d’1 milliard d’euros dans son contrat. Si un club aligne cette somme, Rodrygo deviendra le joueur le plus cher de l’histoire, éclipsant très largement les 222M€ déboursés par le PSG pour recruter Neymar en 2017.