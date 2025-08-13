20M€ : Le transfert qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Le mercato s’enflamme du côté du PSG. Ce mardi, le club de la capitale a officialisé le transfert d’Illia Zabarnyi mais a également vu Gianluigi Donnarumma officialiser son départ. Dans la foulée, un accord a été révélé entre Manchester City et le portier italien. Les Sky Blues devraient chercher à faire de la place au gardien de but de 26 ans cet été.

C’est une annonce qui a eu l’effet d’une bombe sur le mercato. Ce mardi soir, Gianluigi Donnarumma a officialisé son départ du PSG. Le portier italien a fini par comprendre que son avenir ne s’écrivait plus chez les Rouge-et-Bleu, encore moins après l’arrivée de Lucas Chevalier. Le gardien de but de 26 ans n’a d’ailleurs pas perdu de temps avant de se trouver un nouveau club.

Accord trouvé entre Manchester City et Donnarumma ! Selon la presse italienne, Gianluigi Donnarumma se serait entendu avec Manchester City. Pep Guardiola le voudrait depuis longtemps comme le rapporte Le Parisien. Le coach espagnol en aurait même fait sa priorité pour remplacer Ederson. Les Sky Blues auraient même prévu de faire de la place à la star du PSG dès cet été.