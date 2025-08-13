PSG - Donnarumma : Son club pour la saison prochaine révélé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma bat son plein au PSG étant donné que le gardien italien, qui n’a plus qu’une année de contrat dans la capitale, se retrouve poussé vers la sortie après son refus de prolonger. Mais en direct sur RMC Sport lundi soir, Walid Acherchour a expliqué qu’il le voyait rester au PSG cette saison.

Avec le recrutement de Lucas Chevalier qui est récemment arrivé du LOSC pour 55M€, le PSG a acté la fin du règne de Gianluigi Donnarumma en tant que titulaire indiscutable dans la hiérarchie des gardiens. L’international italien, qui n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes, est donc poussé vers la sortie par la direction du PSG. Mais Donnarumma pourrait finalement rester pour honorer jusqu’au bout son contrat comme l’a expliqué Walid Acherhour en direct lundi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Si tu ne prolonges pas… » « Si le PSG a raison de montrer la porte de sortie à Donnarumma ? Ça reste triste et très dur pour Donnarumma quand même. (...) C'est inéluctable, il n'y a aucun problème. Le PSG est dans son rôle. A partir du moment où ils ont fait un choix avec Chevalier, ils ne doivent pas être surpris. C'est le football. On est pas dans les discussions, mais peut-être que le PSG avait prévenu le clan Donnarumma en disant : "si tu ne prolonges pas..." », indique Acherchour, qui parie pourtant que Gianluigi Donnarumma restera au PSG cette saison, même dans l’ombre de Lucas Chevalier.