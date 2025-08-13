Transfert de Donnarumma - PSG : Le clash est annoncé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est terminé pour Gianluigi Donnarumma ! Luis Enrique l’a lui-même annoncé en conférence de presse mardi, entraînant un message de rupture de la part de l’Italien sur ses réseaux sociaux. Le portier du PSG devrait s’envoler à Manchester afin de signer à City d’après les dernières tendances. Mais pas avant une « confrontation » avec le Paris Saint-Germain selon son représentant.

« Quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé. J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit ». Sur son compte Instagram, Gianluigi Donnarumma publiait le message d’adieu ci-dessus mardi soir. A un an de l’expiration de son contrat au PSG, le champion d’Europe s’en va sous décision du coach Luis Enrique.

Accord avec Manchester City pour Donnarumma « Gigio Donnarumma est l’un des meilleurs joueurs à son poste, sans aucun doute, et il est encore mieux comme personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. (…) C’est ma décision, le club me soutient ». a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse mardi. Et maintenant ? Le Paris Saint-Germain attendrait tout de même de récolter une somme convenable pour le joueur élu meilleur gardien de la campagne 2024/2025 de la Ligue des champions. Le Manchester City de Pep Guardiola aurait fait irruption dans la course à la signature de l’Italien et se serait déjà mis d’accord avec le gardien selon L’Équipe.