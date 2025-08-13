Kylian Mbappé, le changement historique !

Pierrick Levallet

Une seule saison a permis à Kylian Mbappé de convaincre son monde au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a très certainement été le meilleur joueur madrilène la saison passée. L’international français a d’ailleurs récupéré le numéro 10 de Luka Modric, un changement qui aura sans doute une importance sur le plan historique.

Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps avant de convaincre son monde au Real Madrid. Il n’a fallu qu’une seule saison pour que Florentino Pérez le place au coeur du projet. Il faut dire que l’attaquant de 26 ans s’est montré à son avantage lors de l’exercice 2024-2025, malgré des débuts discrets. Le capitaine de l’équipe de France a été sacré Pichichi et Soulier d’Or, et a très probablement été le meilleur joueur sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Mbappé voulait le numéro 10... Le Real Madrid a d’ailleurs officialisé un grand changement pour Kylian Mbappé il y a plusieurs jours. Le natif de Bondy a en effet troqué son numéro 9 contre le 10 laissé vacant par Luka Modric. Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé désirait porter ce numéro, qu’il arbore déjà chez les Bleus. De plus, cela pourrait avoir une certaine importance sur le plan historique.